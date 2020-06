Zwemplek De Gravinnepoel Top & Twel weer open

OPPENHUIZEN- Sinds gisteren is de zwemplek De Gravinnepoel in Top & Twel weer geopend voor publiek. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om het plekje op te waarderen.

“Goed nijs foar de leden, want it belooft ek nochris moai simmerwaar te wurden. En net ûnbelangryk; der is genôch romte, sadat elkenien him oan de RIVM rigels hâlde kin”, zo lezen wij op de immer actuele dorpssite www.topentwelonline.nl