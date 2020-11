Zwembaden toch volledig dicht; zwemlessen gaan ook niet door

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat alle publiek toegankelijke voorzieningen, waaronder zwembaden, de deuren moesten sluiten. Zwemlessen, zoals diploma- en schoolzwemmen, voor kinderen tot en met 12 jaar, mochten wel doorgaan.

Woensdagochtend was er bij de zwembaden nog veel onduidelijkheid over deze kwestie. Sportactiviteiten voor kinderen mogen namelijk de komende tijd doorgaan, maar zwembaden moeten dicht. De Rijksoverheid is intussen weer teruggekomen op de kwestie: de zwemlessen zijn de komende twee weken weer helemaal van de baan.

Het verzwaringspakket van de overheid geldt voor de komende twee weken. Daarna gaan we in Nederland weer terug naar de 'gedeeltelijke lockdown'. Als het aantal coronabesmettingen in bepaalde gebieden toch nog toeneemt, kunnen er regionale maatregelen worden genomen.

Bron: Omrop Fryslân