Zonneboot teams halen finish van de Elfstedentocht

De twaalf studenten hebben een enerverende week achter de rug. De ‘hel van het noorden’ was ook tijdens deze Elfstedentocht echt afzien.

Op een paar kleine tegenslagen na is de tocht goed afgelegd. De harde wind van afgelopen maandag en dinsdag maakte het op de meren aardig onstuimig. Het was mooi om te zien dat de boten zich keurig hielden op De Morra. De Luts heeft op de tweede dag de grootste indruk gemaakt op de schippers die daar mochten varen. De ‘jungle’ van Friesland blijft ze nog lang bij! Woensdag was een dag waarbij regen en bewolking overheersten op het traject van Workum naar Franeker. Dat zorgde ervoor dat de teams tactisch hebben gevaren en zuinig met hun energie zijn omgegaan.

Tijdens de vierde dag kon er helaas, omwille van de tijd, niet meer gefinisht worden in Dokkum, wat aanvankelijk de finishplaats van deze dag was. Net als Maarten van der Weijden zijn de boten in Birdaard uit het water gegaan. Er is besloten om vrijdagochtend vanuit Birdaard te starten richting Dokkum, om daar rechtsomkeer te maken en de tocht van 220 kilometer te kunnen voltooien. Als verrassing kwamen twee ‘grotere zonneboten’ van de Friese teams Sunflare en Spectrum vanaf Bartlehiem erbij om de drie kleine zonneboten te begeleiden naar de finish.

Menno Wijkhuizen, Opperhoofd van deze ‘test reis’ Elfstedentocht: Alles was mooi, zelfs als het niet mooi was en het echt verschrikkelijk was. Tijdens ‘de hel van het noorden’ stonden we in de regen te dansen op een brug!’

Jasper van der Wurf, Team Lely V van het Leeuwarder Lyceum: ‘Ondanks dat we elkaar nog niet allemaal kenden, zijn we sinds afgelopen zondag een heel hecht team geworden!’

Dennis Carton, Project Directeur Young Solar Challenge: ‘Na deze goeie week hebben we zoveel geleerd. We hebben hartstikke veel informatie uit deze ‘test reis’ gehaald. We hebben nu eigenlijk al een ruw idee hoe we de zonneboot Elfstedentocht in 2022 willen gaan organiseren!’