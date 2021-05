Zevental stept dubbele Elfstedentocht voor het goede doel

Aan de monstertocht zijn twee goede doelen gekoppeld: KWF en de Hartstichting. Het is dit jaar extra belangrijk om geld in te zamelen, zo menen de initiatiefnemers: ,,Daar is juist nu geld nodig, want er komt via donaties een stuk minder binnen dan vorige jaren. Als wij op deze manier ons kleine steentje bij kunnen dragen, doen we dat graag. Het zal zwaar worden, maar mensen die met ziekte te maken krijgen, hebben het nog veel zwaarder”, zegt Johan Bloemhof, één van de deelnemers.

Samen met zijn broers Harm en Freddy, diens vrouw Esther en vrienden Jurjen Burghgraef, Sjoerd Vellinga en Joris Bos gaan ze in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 mei van start. Ze hopen zondag in de namiddag te finishen in Bolsward. ,,Conditioneel wordt het geen probleem”, vermoedt Johan. ,,Het is met name de vermoeidheid, ook mentaal, die het zwaar maakt. Alles in je lijf moet goed zitten. Het is eigenlijk gekkenwerk.”

Door de coronaregels wordt de finish minder uitbundig dan gehoopt, maar toch hoopt het zevental op steun langs de route. ,,We doen alles binnen de regels van het RIVM”, benadrukt Edwin Velzen, die de steppers begeleidt. Tijdens de tocht zullen de verrichtingen van de zeven te volgen zijn op hun eigen sociale kanalen.

Meer informatie en doneren: step460.nl.