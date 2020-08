ZET EM veel te sterk voor armoedig Heeg

Dat was overigens geenszins geflatteerd, want de ploeg van trainer Niels Boot was veel te sterk en het spel speelde zich dan ook voornamelijk op één helft af. Het leek wel, of op de andere gloeiend heet zand uit één of andere Zuid Europese badplaats lag, want als de gasten al een keer over de middenlijn kwamen, dan wisten ze niet hoe snel ze terug moesten keren. De tactiek was dan ook gericht op tegenhouden en daarin slaagde men welgeteld twintig minuten.



Dat kwam overigens vooral omdat de eindpass en/of controle aan de zijde van Sneek Wit Zwart ZM niet optimaal was en omdat men in verband met de beperkte ruimte geen gebruik kon maken van het belangrijkste wapen i.c. de snelheid van de voorste linie. In die fase bleef de Sneker oogst dan ook beperkt tot een paar halve kansjes, maar toen Joey Huitema met een voorzet vanaf links de vrijstaande Jesse Lee Staalsmid vond, was het bij de eerste, echte mogelijkheid ook gelijk raak (1-0). Niet veel later leek die marge te worden verdubbeld, doch de dienstdoende "scheids" oordeelde dat de kopbal van Kevin Huitema niet (volledig) over de lijn was geweest, waarna een vrije trap van Andy de Vries voor onrust zorgde en de vanaf links naar binnengetrokken Huitema junior nog in het zijnet schoot.



Heeg was op dat moment nog niet één keer in de buurt van doelman Jelmer van der Meer geweest en de corner die de ploeg na een half uur kreeg, zou in de eerste helft ook het enige wapenfeit zijn. Die bracht echter niets in het laatje en ook bij de volgende acties van de thuisclub bleef het rendement uit. Zo was een pass van Staalsmid op Dani Mohamed net te hard, terwijl het kunststukje dat Kevin Huitema in gedachten had - een halve omhaal - uiteindelijk door geen enkel museum in de collectie werd opgenomen. Een bal van de gasten kwam daar al helemaal niet voor in aanmerking, want die waaide bijna in eigen doel en een wippertje van Staalsmid zeilde weliswaar over de verdediging, maar ook net over Joey Huitema heen.



Nadat Kevin Huitema kort na de thee na voorbereidend werk van Andy de Vries niet het vereiste gaatje vond, ontstond aan de andere kant na de tweede corner van Heeg even enige hectiek, maar die bleef evenals even later een vrije trap zonder gevolgen. Een vrije trap van de thuisclub had daarentegen wel effect, want nadat de bal langs alles en iedereen leek te gaan, was daar opeens centrale verdediger Sidney Veltkamp die de kassa deed rinkelen (2-0).



Nadat een bal van Kevin Huitema die het midden hield tussen een stiftje en een lobje, net te ruim bemeten was, zorgde Daniël Bennik even later voor het absolute hoogtepunt van de middag, toen hij een afvallende bal in één keer met een dropkick hard en strak tegen de touwen schoot. Daarmee was de wedstrijd - voor zover daarvan sprake was - beslist en helemaal, toen Kevin Huitema met een subtiele voetbeweging er drie minuten later uit een hoekschop 4-0 van maakte.



Vervolgens had de sluitpost van Heeg de nodige moeite om een inzet van Geart Hiemstra te pareren, maar even later dwong hij bij een doelpoging van Kevin Huitema met een voortreffelijke redding respect af. Kort na die redding werkte Heeg onder "heechspanning" de bal bijna in eigen doel, waarna er bij een lage en harde voorzet van Staalsmid helaas geen afmaker voorradig was.



Niet lang daarna en de klok geeft dana inmiddels de slotminuut kregen de bezoekers na een foutje van Joris Speelman zo waar een kans. Speelman die zijn broer Jurre verdienstelijk zag invallen, corrigeerde het slippertje echter zelf, zodat de bijna werkloze doelman Jelmer van der Meer toch met een "clean sheet" en Sneek Wit Zwart ZM met een 4-0 zege van het veld kon stappen. Die overwinning kwam tegen het Heeg van "demolition man" Lykle Bleekveld geen moment in het geding en daarmee bewees Sneek Wit Zwart ZM maar weer eens, dat destructief voetbal zelden loont en meestal "nada" oplevert.

Bron: https://pengel.weebly.com/