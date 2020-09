ZET EM na wederopstanding alsnog 'dood'

Dat duel verliep vanuit Sneker perspectief en zeker in het eerste bedrijf en de slotfase ronduit vervelend. In de eerste 45 minuten schoot de formatie van trainer Niels Boot op alle fronten tekort en mocht men de handen dichtknijpen dat de achterstand niet groter was dan 0-3, waarna men na een sterke comeback in de slotminuten alsnog een punt door de handen liet glippen.

Niet lang na het beginsignaal leidde een foutieve pass van Daniël Bennik bijna de eerste mogelijkheid voor Heerenveense Boys in en niet veel later voorkwam Joey Westerhof met een ingreep, dat een goedlopende aanval van de groenhemden een succesvol vervolg kreeg. Vervolgens werd een combinatie tussen Kevin Huitema, Freerk de Jong en Jesse Lee Staalsmid door een vlagsignaal een halt toegeroepen en dat signaal was voer voor discussie en dat gold na een matige uittrap van Sneek Wit Zwart-doelman Jelmer van der Meer even later ook voor een correctie van de linesman van Sneek Wit Zwart ZM dat niet echt bij de les was een veelvuldig balverlies leed..



Dat leidde o.a. tot een drie tegen één-situatie waarbij de eindpass ondermaats was en toen die eindpass bij de volgende aanval van Heerenveen Soys wel oké was en de linksbuiten uit de rug van Dani Mohamed wegliep, andermaal tot een discutabel vlagsignaal. Sneek Wit Zwart kwam in die fase handen en voeten tekort. Een van die voeten werkte de bal bijna in eigen doel, waarbij de zucht van opluchting van het thuispubliek duidelijk hoorbaar was, Niet lang daarna kon die zucht echter achterwege blijven, want na dik twintig minuten lag de zaak bij de thuisclub helemaal open en die openheid werd door Jesper Hiemstra na een vlijmscherpe counter afgestraft (0-1).



Die voorsprong was verdiend, want Sneek Wit Zwart ZM speelde slap en fantasieloos, al kreeg Kevin Huitema uit het niets nog wel een halve mogelijkheid. De mogelijkheden voor de ploeg van trainer Klaas de Jong waren daarentegen groter in getal en ook van een hoger gehalte. Zo kreeg zijn ploeg na een klein half uur een kans uit de categorie "100%", doch de inzet vanaf een meter of zeven week te veel af om als 0-2 de boeken in te gaan. Die tweede treffer viel zestig tellen later echter alsnog, toen Hiemstra geklungel in de Sneker verdediging hard afstrafte en acht keer zestig tellen daarna, leek de ploeg uit 't Fean het duel met een schuiver van Dion Toering definitief te beslissen.



De contouren van die vermeende beslissing werden in de daaropvolgende minuten bijna nog duidelijker, want nadat Joey Westerhof werd uitgespeeld, werd een bal vanuit de draai nog net getoucheerd en niet lang daarna hield een Sneker been opnieuw een inzet ternauwernood buiten de palen, waarna een boogbal net te ruim bemeten was om de niet echt overtuigende Jelmer van der Meer voor de vierde keer te verschalken.



Niet lang na de wisseling van speelhelft bleek ook de Boys-defensie minder soeverein dan in de eerste helft en dat bood Geart Hiemstra de mogelijkheid om de 1-3 tegen de touwen te werken. Die treffer gaf het Sneker deel van het publiek weer moed en dat deel zag niet veel later dat een volley van Kevin Huitema ruim over ging. Vervolgens kwam Jesse Lee Staalsmid met een bal op de lat dichter in de buurt, waarna de 2-3 zoals hiervoor al werd vermeld, de Snekers in eerste instantie met de hand en in tweede instantie door de referee door de neus werd geboord.



Niet lang daarna ging Dennis Otter met een blessure naar de kant en toen hij met een sprint weer binnen de lijnen kwam, ontfutselde hij een verdediger de bal om vervolgens van een meter of dertig met een schitterende lob de oude marge weer te herstellen. Die treffer leidde tot verontwaardiging aan Sneker zijde, doch men had zijn pijlen beter op de eigen verdediger kunnen richten, die zich op kinderlijke wijze liet aftroeven. Over aftroeven gesproken, drie minuten later troefde sprong invaller Jaider Pommer na een voorzet van Staalsmid hoger dan de Feanster defensie en was de kort daarvoor herstelde marge weer twee.



Na die treffer voerde Sneek Wit Zwart ZM de druk op, maar die bleef aanvankelijk zonder resultaat. Zo was een schuiver van Freerk de Jong niet hard en zuiver genoeg en was de personele bezetting voor de goal bij een voorzet van Staalsmid niet optimaal (alle aanvallers op één lijn), waarna Pommer handelingssnelheid tekort kwam om doeltreffend uit te halen en de doelman van Heerenveense Boys na een combinatie tussen Huitema en Staalsmid als reddende engel optrad.



Niet lang daarna bracht Boot met Stefan Westhof meer offensief materiaal binnen de lijnen en hij zag dat de bal na een verre inworp binnen de zestien opnieuw met de hand werd beroerd en dat de man in het zwart opnieuw deed alsof zijn neus bloedde. Niettemin zou Heerenveense Boys in de daaropvolgende fase nog bloeden, want nadat een hachelijke situatie nog goed afliep en de keeper met een prima redding een schot van Kevin Huitema pareerde, kopte diezelfde Huitema even later vanuit een hoekschop raak.



Die aansluiting was het sein om de blik nog meer naar voren te richten en nadat Staalsmid een bal wild en onbesuisd overschoot, resulteerde dat in een kopkans voor Andy de Vries en een tweetal hoekschoppen. Uit de tweede kopte de al genoemde Westhof in de 88ste minuut bij de tweede paal raak en daarmee voltooide hij de lange tijd niet verwachte comeback, waarna Sneek Wit Zwart ZM uitbundig en misschien wel iets te uitbundig op jacht ging naar de winnende.



De ruimte die de thuisclub daarbij weggaf, kreeg namelijk desastreuze gevolgen, want even later liet Jesper Hiemstra het linker blok van de Sneker defensie zijn hielen zien en schoof hij eenvoudig de vijfde treffer binnen en nog geen twee minuten later profiteerde Heerenveense Boys via Niels Herder opnieuw van de aangeboden vrijheid. Daarmee verklaarde hij Sneek Wit Zwart na de wederopstanding alsnog "dood" en dat viel gelet op de eerste helft waarin Sneek Wit Zwart ZM niet thuis gaf, niet onverdiend te noemen.

Sneek Wit Zwart ZM - Heerenveense Boys 4-6 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Jesper Hiemstra (21.), 0-2 Hiemstra (29.) 0-3 Dion Toering (37.), 1-3 Geart Hiemstra (48.), 1-4 Dennis Otter (57.), 2-4 Jaider Pommer (60.), 3-4 Kevin Huitema (82.), 4-4 Stefan Westhof (88.), 4-5 Hiemstra (90.), 4-6 Niels Herder (90.+2)

Scheidsrechter: V. Buitenhuis

​Gele kaart: Joey Westerhof, Daniël Bennik (Sneek Wit Zwart ZM),

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Marco Rijpkema, Dani Mohamed (70. Stefan Westhof), Daniël Bennik, Andy de Vries, Freerk de Jong, Geart Hiemstra (56. Jaider Pommer), Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Bron: https://pengel.weebly.com/