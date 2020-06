Zeilschool De Morra is vanaf 1 juli weer open

SNEEK – Eerder deze week plaatsten wij het (pers-) bericht dat vier zeilscholen in Friesland hun zomerkampen mogen houden. Allemaal hebben ze groen licht van de Veiligheidsregio gekregen. Ook Remco van Hettema, eigenaar van Zeilschool De Morra in Hemelum, is blij en opgelucht. Zijn Zeilschool kan gelukkig vanaf 1 juli weer open.

“Het is geweldig dat onze boten straks weer varen en de instructeurs weer lesgeven, maar ik ben vooral blij dat een heleboel kinderen toch een geweldige zomervakantie kunnen hebben. Zeker nu het onzeker is of vakanties in het buitenland wel mogelijk zijn, is een zeilkamp in Friesland een uitkomst. Na een moeilijke periode waarin bijna niks kon, belooft het toch een mooie zomer te worden”, zo laat Van Hettema weten.