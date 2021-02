Zeilers halen € 6.650,- op met barre zeiltocht

ELAHUIZEN- Net voordat de vorst zijn intrede doet hebben ze hun Elfstedentocht voltooid; Rinke, Lotte, Tim en Suus trotseerden bittere kou en regen en hebben 230 kilometer afgelegd in een klein zeilbootje. ‘Streven naar afzien’ was het doel van hun zeiltocht en dat is volgens het viertal gelukt. Bovendien hebben ze € 6.650,- opgehaald voor SailWise, een stichting die zich inzet voor toegankelijke watersport voor mensen met een beperking.

130 bruggen

Het plan om de barre tocht over de Friese wateren te zeilen kwam van Suzan Huppes, Tim van Haalen, Lotte Spaargaren en Rinke Bergsma. “We zaten thuis vanwege de coronamaatregelen en wilden eruit. Hoe kan dat binnen de coronamaatregelen nu beter dan door te gaan zeilen”, vertelt Rinke. Een makkelijk zeiltochtje was het niet. “Dat wisten we natuurlijk van tevoren. Er zijn onderweg zo’n 130 bruggen die niet open gingen. We moesten dus iedere keer de mast strijken.”

Ook wegvallende wind, tegenwind én ijs bemoeilijkte de tocht. Rinke: “We hebben momenten gehad dat we niet verder konden vanwege het ijs en moesten afwijken van de route.” De motor die aan het bootje zat is desondanks niet gebruikt. “We wilden het helemaal op eigen kracht doen. Dus zodra zeilen niet lukte, zijn we gaan peddelen, bomen of jagen.”

Hartverwarmend

De zeiltocht van de vrienden is niet onopgemerkt gebleven. “Onderweg kwamen veel mensen ons opzoeken. Ze hadden gehoord van onze actie en boden een kopje koffie of zelfgebakken cake aan. Dat was hartverwarmend”, vertelt Rinke. Ook de vele donaties die zijn gedaan hebben de vrienden verrast. Rinke: “We hadden de lat hoog gelegd en wilden per persoon € 5,- per kilometer ophalen. Dat we ver over ons streefbedrag van € 4.600,- zijn gegaan hadden we niet durven dromen.”

Met het geld kan SailWise watersport toegankelijk én betaalbaar houden. Vanaf drie locaties in Nederland (Enkhuizen, Elahuizen en Loosdrecht) organiseren zij meerdaagse watersportactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wie de zeilers en SailWise ook wil steunen kan nog altijd terecht op www.facebook.com/zeilenvoorsailwise.