Z&PC Neptunia'24 komt langs met de Grote Clubactie

SNEEK-Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook Neptunia'24 doet mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zamelen we geld in voor de aanschaf van nieuwe materialen. Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.

Onze jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen. Zo staat op de voorzijde van het welbekende boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. We doen er alles aan om de actie coronaproof te laten verlopen.

We hopen van harte dat we ons spaardoel bereiken met de hulp van familie, vrienden en de inwoners van Sneek en omstreken. Juist in de coronatijd zijn alle beetjes welkom!