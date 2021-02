Wintersport op de Thomas van Aquinoschool

Met haar hobby’s skiën en snowboarden wil ze graag de kinderen van haar school laten proeven van de wintersporten die haar zo boeien. De opdracht naar de kinderen was heel simpel; verzamel zoveel mogelijk sneeuw op het veldje naast school. En dat hebben de kinderen gedaan! Skischool Sneek stelde ski’s en schoenen beschikbaar en zo was het gisteren in no time geregeld.

Vandaag wordt er dus geskied op school!

Mooie quote’s van de kinderen: “Ik ga aan mijn moeder vragen of we op skivakantie kunnen”, “De beste gymles ever” en “Gaan we dit vrijdag ook doen?”