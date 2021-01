Winnaressen van laatste drie Elfstedentochten worden eindelijk gehuldigd

Zij kwamen in 1985, 1986 en 1997 al eerste vrouw over de finish. Maar de vrouwen zijn nooit gehuldigd, want pas na 1997 kwam er een eigen klassement voor vrouwen. "Een bloemetje voor de vrouw, dat was het", zei Van der Hoorn.

De vrouwen kregen naast de oorkonde ook een vaas in de vorm van de route van de Elfstedentocht. En de namen van alle twaalf winnaressen worden gegraveerd op het monument van de Alvestêdrider bij de Leeuwarder ijshal. Daar staan aan de ene kant al de namen van de winnaars.