Windsurfen op 1,5 meter?

OUDEGA(SWF) - Bij Windsurfschool Skills kan er door de persoonlijke aanpak gesurft worden. Het was nog even spannend met het Corona-virus, maar op het water is gelukkig ruimte voor iedereen.

Daarnaast geven de medewerkers van Skills maximaal twee personen tegelijk les, dus kan de 1,5 meter mooi worden gewaarborgd. Naast het windsurfen is het ook mogelijk om te suppen of om gewoon even van de relaxte sfeer te proeven. Menko Wiersma, eigenaar van Windsurfschool Skills, kijkt er alweer naar uit om zijn passie over te brengen op iedereen die langs komt! Voor meer info: www.windsurfschoolskills.nl.