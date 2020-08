Wéé Péé Béé benut kansen tegen SSS '68 wel

Trainer Sido Postma die in de eerste twee oefenwedstrijden in de rust bijna zijn complete basis wisselde, had zijn wedstrijdselectie voor deze confrontatie teruggebracht tot een stuk of zestien spelers en hij zag dat de eerste elf van hen al na zeven minuten toen Robert Minks met een pass collega-aanvaller Narek Harutyunyan in stelling bracht, de eerste bres in de vijandelijke defensie wist te slaan.



Na een kwartier spelen maakten de bezoekers binnen de beruchte lijnen hands en verdween de bal op de stip, waarna Robert Minks het vonnis voltrok en daarmee de marge verdubbelde. Die marge werd na een klein half uur verkleind, toen doelman Syan Westra die in de slotfase van de eerste helft na een slippertje van Dennis Meijer nog een uitstekende redding verrichte, werd omspeeld (2-1).



Het antwoord van Waterpoort Boys liet echter niet lang op zich wachten, want drie minuten later nam Minks een voorzet van Richard Hamstra in één keer op de slof. Laatstgenoemden speelden vervolgens ook de hoofdrol bij de totstandkoming van de vierde Sneker treffer. Nadat een schot van Minks vanaf de rand van de zestien nog net naast de goal belandde en even later een bal van de Sneker spits van de doellijn werd gehaald, fungeerde Hamstra opnieuw als architect en Minks voor de derde keer als beul.



​Niet lang na rust kon Tim van der Werf die evenals Stefan Walstra een sterke eerste helft afleverde, die rol overnemen, maar na voorbereidend werk van Minks was zijn inzet niet hard genoeg. Diezelfde Van der Werf leidde even later de tweede treffer van de gasten in, toen hij een bal matig verwerkte en doelman Westra nadat hij in eerste instantie redding had gebracht, in de rebound werd gepasseerd. Evenals in de eerste helft reageerde de thuisclub razendsnel, want een paar minuten later lag de vijfde van Sneker makelij in het mandje. Nadat een inzet van de mee opgekomen Mirza Mustedanagic op de aluminium staander belandde, promoveerde Dylano van Dijk die volgens onze correspondent verder niet echt een gelukkige wedstrijd speelde, de terugspringende bal namelijk tot doelpunt.



Na die rebound kreeg Waterpoort Boys nog een paar kleine mogelijkheden om het verschil verder op te voeren. Zo verdween na een combinatie tussen Orlando Pasveer en Casey Spoelstra een inzet van Hamstra maar net over en schoot Van der Werf net naast na een matige uittrap van de doelman van SSS '68, waarna diezelfde doelman bij het scheiden van de markt nog een schot van Lars van Dijk onschadelijk maakte. Derhalve bleef het bij 5-2 en die zege was over het geheel genomen verdiend, want Waterpoort Boys had gedurende grote delen van de wedstrijd een overwicht en creëerde bovendien de meeste kansen.

Waterpoort Boys - SSS '68 5-2 (4-1)

Doelpunten: 1-0 Narek Harutyunyan (7.), 2-0 Robert Minks (15.), 2-1 SSS '68 (27.), 3-1 Minks (30.), 4-1 Minks (37.), 4-2 SSS '68 (55.), 5-2 Dylano van Dijk (57.)

Opstelling Waterpoort Boys: Syan Westra, Kevin Kedde, Marcel Hempenius (60. Casey Spoelstra), Stefan Walstra (46. Stefan Kroon), Dennis Meijer (46. Mirza Mustedanagic), Tim van der Werf, Casey Spoelstra (46. Dylano van Dijk), Romano Pasveer, Narek Harutyunyan (46. Orlando Pasveer, Robert Minks (65. Richard Hamstra) en Richard Hamstra (46. Lars van Dijk)

Bron: https://pengel.weebly.com/