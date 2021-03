Wedstrijd VC Sneek afgezegd na positieve coronatest

SNEEK- De volleybalwedstrijd van VC Sneek tegen Apollo 8 gaat niet door, vanwege één of meer coronabesmettingen bij een ander volleybalteam. De tweede wedstrijd die woensdagavond in de kampioenspoule gespeeld zou moeten worden, tussen Sliedrecht Sport en VC Zwolle, is ook afgezegd.

Bij Sliedrecht Sport zijn één of meer spelers besmet met het coronavirus. Die ploeg speelde zondag nog tegen Apollo 8. Daarom zijn de wedstrijden nu voor de zekerheid afgezegd.

Twee weken terug kon VC Sneek ook al een wedstrijd niet spelen vanwege een coronabesmetting bij een tegenstander. Die wedstrijd is later ingehaald. Het is nog niet bekend of de wedstrijden nu ook ingehaald gaan worden, omdat het nu al duidelijk is dat de strijd om het kampioenschap gaat tussen Sliedrecht Sport en Apollo 8. Als de wedstrijden niet meer gespeeld worden, blijft voor Sneek alleen nog het bekertoernooi over. Dat wordt gespeeld in het Paasweekend.