Waterpoort Boys speelt de nul uit de boeken

OUDEGA/ELAHUIZEN- Na twee opeenvolgende nederlagen heeft Waterpoort Boys in speelronde drie de puntloze status achter zich gelaten door in Oudega-Elahuizen v.v. de Wâlde te verslaan. Nadat beide ploegen elkaar halverwege nog in evenwicht hielden, sloeg de balans uiteindelijk met 3-1 in het voordeel van de ploeg van trainer Sido Postma uit.

Die moest het doen zonder Jordi Heerings die afgelopen woensdag bij een wedstrijd van het zaalteam van de geelhemden geblesseerd raakte. Heerings mocht als geblesseerde speler echter wel op sportpark Waldstreffen aanwezig zijn en zag dat de gele hesjes door toedoen van Lars van Dijk een voorsprong namen. Die voorsprong werd niet veel later door de thuisclub tenietgedaan en daarmee werd de ruststand op 1-1 bepaald.

Na de wisseling van speelhelft ging het duel qua score lang gelijk op, maar met nog iets een stief kwartierke op de klok trok Waterpoort Boys in kort tijdsbestek de wedstrijd naar zich toe. Eerst bracht Robert Minks de Snekers opnieuw op voorsprong en nog geen minuut later besliste de bonkige spits het duel definitief in het voordeel van de geelhemden.



​Met die overwinning speelde Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, zowel qua punten als qua doelpunten de hatelijke nul uit de boeken en komende zaterdag hoopt men op de gele zijde van het Schuttersveld op een succesvol vervolg, wanneer de hoofdmacht in speelronde vier de degens met Foarut en met de enige vrouwelijke voetbalster in de mannenwereld kruist.

De Wâlde - Waterpoort Boys 1-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk, 1-1 n.n., 1-2 Robert Minks, 1-3 Minks

Scheidsrechter: J. van Zutphen

​Gele kaart:

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/