Waterpoort Boys snijdt zichzelf in de vingers

SNEEK- Nadat Waterpoort Boys vorige week in en tegen Arum in een niet al te beste wedstrijd niet verder kwam dan 0-0, gingen de geelhemden tegen derdeklasser Rottevalle nipt onderuit. Daarbij sneed men vooral zichzelf in de vingers, want de ploeg van trainer Sido Postma die zeker in de eerste helft zeer acceptabel voetbal liet zien, liet een aantal "hochkarätige" kansen onbenut en gaf aan de andere kant de goals (te) gemakkelijk weg.

Dat laatste was in de eerste helft nog niet aan de orde. in die tijdspanne dicteerde Waterpoort Boys eenduidig het gebeuren, al leidde dat niet tot rendement. Zo werd een prima voorzet van de goed spelende Tim van der Werf niet op waarde geschat. Kort daarop was de doelman van Rottevalle net even eerder bij de bal dan Richard Hamstra en aan de andere kant was zijn collega Stefan Rijpkema bij een hoge bal al even alert. Vervolgens werd een inzet van Van der Werf gekraakt, waarna een balletje breed van Robert Minks evenals een inzet van Dylan van Dijk net niet het beoogde effect sorteerde.

​Na die openingsfase kwamen de gasten wat meer aan keu, maar zorgde de thuisclub nog altijd voor de meeste dreiging. Die dreiging werd bij een combinatie tussen Robert Minks en Nordin Looijenga in de kiem gesmoord, omdat de linesman van de bezoekers als enige op het inmiddels zonovergoten Schuttersveld buitenspel had geconstateerd. Looijenga mocht luttele minuten later na een fraaie pass van Van der Werf wel doorgaan, maar de rechtersspits handelde te gehaast en liet daarmee de eerste grote kans liggen. Na niet al te gevaarlijke kopballen van Jordi Heerings en van Dylano van Dijk zette rechtsback Dennis Meijer met een steekpass spits Robert Minks aan het werk, maar diens artistieke lobje reikte net niet ver genoeg om de leiding te nemen.



Diezelfde Minks werd even later door Van Dijk over het hoofd gezien - een tikje breed had waarschijnlijk de openingstreffer opgeleverd - en toen hij na een aanval over links wel in stelling werd gebracht, stuitte hij bij de tweede 100% kans op de sluitpost van de gasten. Vervolgens kregen die hun eerste echte mogelijkheid.(een paar meter naast en over), waarna Rottevalle in de slotminuten van het eerste bedrijf o.a. na knullig balverlies van Mirza Mustedanagic nog twee halve kansjes kreeg.



Evenals vorige week wisselde Postma in de rust bijna zijn complete basis. Één van de nieuwe krachten i.c. de 15-jarige Orlando Pasveer deed na een goedlopende aanval meteen van zich spreken en niet veel later toen hij met een individuele actie twee man het nakijken gaf, was zijn pass op Minks net niet zuiver genoeg. Nadat bij een eerste voorzet van de inmiddels naar de rechtsbackpositie gedirigeerde Stefan Kroon de precisie nog ontbrak, bood hij echter met zijn volgende "Bananenflanke" Minks de gelegenheid om vallend de 1-0 binnen te koppen.



​De thuisclub kon echter niet lang van die voorsprong genieten, want nadat een vrije trap van de gasten naast de Sneker veste belandde, ging Stefan Walstra nadrukkelijk in de fout en kreeg Rottevalle de gelijkmaker op een presenteerblaadje aangeboden. Niet veel later moest de boomlange voorstopper na een tweede slippertje aan de noodrem trekken en vier minuten voor het eindsignaal liet hij zich (te) gemakkelijk uitspelen, waarna de daaropvolgende voorzet bij de tweede paal werd binnen getikt (1-2).



Voor dei treffer' eiste de van Black Boys overgekomen Lars van Dijk de aandacht voor zich op. Zo trok hij een paar keer de bal prima terug en verdween een inzet van zijn chocoladevoet maar net langs de voor hem verkeerde kant van de kruising. Niet lang na die actie schoot de nog wat timide rechtsbuiten bij een plotselinge kans naast en kort na de 1-2 bediende hij achtereenvolgens Orlando Pasveer en Narek Harutyunyan, doch beide slaagden er niet in om zijn voorzet van een afronding te voorzien. Naast het feit dat de ploeg van Sido Postma die alleszins redelijk voetbal liet zien, de tegengoals (te) eenvoudig weggaf, was dat laatste ondanks een behoorlijk aantal behoorlijke kansen deze middag toch het voornaamste manco.

Waterpoort Boys - Rottevalle 1-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Minks (56.), 1-1 Rottevalle (62.), 1-2 Rottevalle (86.)

Opstelling Waterpoort Boys 1e helft: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic, Jordi Heerings, Stefan Kroon, Dennis Meijer, Tim van der Werf, Dylano van Dijk, Romano Pasveer, Richard Hamstra, Robert Minks en Nordin Looeijenga

Opstelling Waterpoort Boys 2e helft: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Stefan Walstra, Marcel hempenius, Stefan Kroon (65. Romano Pasveer), Tim van der Werf (65. Jordi Heerings), Casey Spoelstra, Orlando Pasveer, Narek Harutyunyan, Robert Minks (65. Dylano van Dijk) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/ op deze site ook meer foto's