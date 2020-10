Waterpoort Boys niet Foarút te branden

Ook het Sneker overwicht in de eerste twintig minuten leverde bitter weinig op en dat gold ook voor de rest van de wedstrijd. Pas in de 44ste minuut viel met een poging van Richard Hamstra de eerste bal tussen de palen te noteren, waarna Robert Minks bij het scheiden van de markt nog een, zij het niet eenvoudige mogelijkheid kreeg.

Op het bord stond toen inmiddels een 0-3 voorsprong voor de gasten, waarbij de thuisclub middels een te korte terugspeelbal van Romano Pasveer de openingstreffer had ingeleid. Daarbij werd het gespikkelde monster langs doelman Stefan Rijpkema - hij kwam uit als een oud wijf - getikt waarna Evert Telenga het laatste tikje gaf. Die tegentreffer had het effect van een mokerslag, want wat Waterpoort Boys daarna liet zien zat dicht tegen de armoedegrens aan en dat is nog een understatement.



Een minuut of zeven na de openingstreffer viel de 0-2, waarbij Andries van der Meer voor zijn man kwam en een lage voorzet van Jorrit Boomsma binnen schoot. Die fraaie treffer was meer het gevolg van de kwaliteit van de bezoekers dan van falen aan Sneker zijde, al liep Van der Meer wel heel gemakkelijk bij zijn tegenstander weg. Ook bij de volgende aanval van Foarút ging het relatief gemakkelijk. In de omschakeling was een tikje breed van Jorrit Boomsma namelijk voldoende om de Sneker defensie te ontrafelen, waarna Van der Meer de bal beheerst langs Rijpkema schoof.



Een minuut later kregen de gasten opnieuw een goede mogelijkheid waarna interim-coach Richard de Jong in een poging om zijn rammelende defensie te verstevigen, laatste man Marcel Hempenius "slachtofferde". Veel hielp dat echter niet, al zorgde Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, in de slotminuten van het eerste bedrijf nog wel voor enige dreiging. Ook bij het begin van de tweede helft was sprake van enige dreiging, maar een inzet van invaller Dylano van Dijk werd gekraakt en twee voorzetten van Lars van Dijk waren te matig om effect te sorteren. Ook een voorzet van de gasten leek niets op te leveren, maar op het moment suprême gleed sluitpost Rijpkema weg, waarna het voor Telenga een koud kunstje was om de bal in het lege doel te schuiven en om evenals Van der Meer zijn tweede van de middag bij te schrijven (0-4).



Daarmee werden de snode plannen van de thuisclub voor zover daar nog sprake van was, definitief de nek omgedraaid, al probeerde Waterpoort Boys nog wel de eer te redden. Na een vrije trap van Dylano van Dijk miste een kopbal van Mathijs Bakker echter richting en na een combinatie tussen Tim van der Werf, Lars van Dijk en Robert Minks produceerde laatstgenoemde niet meer dan een rollertje. Vervolgens was het vervolg een paar keer ondermaats en resteerde onder de streep niet meer dan een hoekschop.



Die corners waren veelal een eenvoudige prooi voor doelman Harmen Klaas Schuitmaker en die zorgde meestal ook voor een prima voortzetting. Zo ook in minuut 64, toen hij na een hoekschop van Waterpoort Boys met een uittrap een counter inleidde. Die resulteerde uiteindelijk in een "tiki taki-combinatie" die in Nou Camp niet zou hebben misstaan, met een treffer van Jorrit Boomsma tot gevolg.



Daarmee nam de wedstrijd voor Waterpoort Boys pijnlijke vormen aan en dat werd nog eens benadrukt, toen de meest besproken voetbalvrouw van de voorbije maanden binnen de lijnen kwam. Ellen Fokkema toonde in het laatste deel van de wedstrijd namelijk zo'n beetje alles, waar het bij de Wéé Péé Béé aan ontbrak: rust aan de bal en overzicht. Mede daardoor kwam Foarút ook in de slotfase aan aanvallen toe en nadat Richard Hamstra aan de andere kant ruim naast had gemikt, maakte Gerke Jurjen Wassenaar bij één van die aanvallen na een mooie combinatie het halve dozijn vol.



Nadat aan de andere kant de opbrengst van een inzet van Romano Pasveer niet meer dan een corner was, hield doelman Rijpkema na een aanval over rechts treffer nummer zeven uit de boeken, waarna men de resterende speeltijd ook net zo goed schriftelijk had kunnen afdoen. De gasten hoefden niet meer zo nodig en Waterpoort Boys had de vlag toen al lang en breed en eigenlijk al na een dik half uur gestreken, want de Snekers waren na de eerste twintig minuten bij wijze van spreken niet meer "foarút" te branden.

Waterpoort Boys - Foarút 0-6 (0-3)

Doelpunten: 0-1 Evert Telenga (21), 0-2 Andries van der Meer (28.), 0-3 Van der Meer (31.), 0-4 Telenga (52.), 0-5 Jorrit Boomsma (64.), 0-6 Gerke Jurjen Wassenaar (73.)

Scheidsrechter: J. de Vries

​Gele kaart: Dennis Meijer, Roman Pasveer (Waterpoort Boys), Pierre Algra, Andries van der Meer, Tycho de Groot (Foarút)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dennis Meijer, Mathijs Bakker, Marcel Hempenius (38. Dylano van Dijk), Stefan Kroon, Tim van der Werf, Kevin Kedde, Romano Pasveer, Richard Hamstra (74. Rowan Planting), Robert Minks en Lars van Dijk

Bron:https://pengel.weebly.com/