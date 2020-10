Waterpoort Boys helpt Rugbyclub Sneek een handje

SNEEK- Eerder deze week schreven we al over de opening van het nieuwe veld van Rugbyclub Sneek. De energie spat er bij deze vereniging af. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de eerste officiële wedstrijd van zondag aanstaande. Toch zit er ook wel eens iets tegen. Gelukkig is er dan hulp van de buren! Lees even wat op de FB-pagina van de rugbyclub staat: