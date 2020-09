Waterpoort Boys heer en meester

SNEEK- Het was een wedstrijd om des keizers baard, maar ook één die voor de neutrale toeschouwers niet snel genoeg voorbij kon gaan. Met aan de ene kant een ploeg die het spel maakte en moeizaam naar openingen zocht en aan de andere kant een team dat negentig minuten lang en zelfs bij een achterstand weigerde om de defensieve stellingen te verlaten, was het beeld voorspelbaar en was slechts zelden sprake van enige opwinding.

Het overgrote deel van die opwinding kwam overigens op naam van Waterpoort Boys, want de vierdeklasser was heer en meester. Alleen ging dat overwicht net zoals in grote delen van de eerste helft tegen Sneek Wit Zwart ZM niet gepaard met een overdosis aan kansen en dat kwam omdat het bij de Snekers bij veel aanvallen in het laatste stadium aan precisie ontbrak.

Zo leverde een actie van Lars van Dijk niet meer dan een corner op, terwijl de rechtsbuiten na een vloeiende combinatie net niet bij bal kon. Niet veel later werd Robert Minks verrast, toen een voorzet van Dylano van Dijk alsnog voor zijn voeten leek te vallen. Vervolgens was een bal op Richard Hamstra net niet zuiver genoeg, waarna diezelfde Hamstra bij een voorzet van Dylano van Dijk de bal niet wist te controleren. Na een voorzet van Dylano van Dijk was die controle er wel, doch de inzet van Minks werd door doelman Marten Wijnja vakkundig onschadelijk gemaakt.

Daarna was een pass van Hamstra op Lars van Dijk te scherp en resulteerde een door diezelfde Van Dijk bedongen corner in een nieuwe hoekschop die door Wijnja vrij eenvoudig uit de lucht werd geplukt, Niet lang daarna was een assist van Hamstra net te kort en leek de eerste helft ondanks het overwicht van de thuisclub zonder doelpunten te worden afgesloten. Het venijn zat echter ook deze keer in de staart, Nadat Jordi Heerings Heeg op de achterlijn werd uitgespeeld, verzuimde Heeg om die actie van een doelpoging te voorzien, waarna een door Minks doorgekopte bal via Dylano van Dijk voor de voeten van Lars van Dijk kwam.

Hij voorzag de eerste helft met een fraaie uithaal alsnog van een mooi slot en dat slot kreeg vroeg in de tweede helft bijna een vervolg, maar na een mooie combinatie tussen Dylano van Dijk en Kevin Kedde verdween de halfvolley van Minks een half metertje over. Niet lang daarna ontving Lars van Dijk te S. een gele kaart vanwege een te hoog geheven been en kon Ruurd Ringnalda vanwege een hoofdblessure niet verder. Hij werd vervangen door Jesse Feenstra en die zag dat zijn ploeg pas in minuut 58 het Sneker doel voor het eerste onder vuur nam.



Kort daarvoor had doelman Stefan Rijpkema (foto) die verder een gemakkelijke en foutloze middag beleefde, moeite met een hoge bal, doch die situatie leverde evenals het hiervoor genoemde schot niets op. Hoe anders was dat na iets meer dan een uur aan de andere kant, toen Casey Spoelstra een voorzet vanaf rechts opnieuw voor de goal bracht en Mathijs Bakker van dichtbij de tweede Sneker treffer tegen de touwen kopte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en waarschijnlijk helemaal, indien arbiter Krijgsheld even later in een fopduik van Minks was getrapt.



De "scheids" liet echter terecht doorspelen en zag kort daarop hoe een combinatie tussen Lars en Dylano Van Dijk geen vervolg kreeg en hoek een prima voorzet van Lars van Dijk net voorbij Casey Spoelstra reikte. De combinatie tussen de beide Van Dijken was overigens ook zo'n beetje hun laatste actie, want even later werd Dylano vervangen door Orlando Pasveer, terwijl Lars werd afgelost door Stephan Walstra. Walstra's eerste actie leverde Waterpoort Boys een corner op en uit die hoekschop schoot Orlando Pasveer de bal technisch perfect in. De streep ging echter niet genoeg naar de linker hoek, zodat Wijnja de gelegenheid kreeg om redding te brengen. Een derde Sneker treffer had de verhoudingen overigens wel beter weergegeven, want de ploeg van trainer Sido Postma was zoals hiervoor al werd vermeld, deze middag heer en meester en voetballend superieur aan de derdeklasser.

Waterpoort Boys - Heeg 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Lars van Dijk (40.), 2-0 Mathijs Bakker (61.)

Scheidsrechter: R.H. Krijgsheld

​Gele kaart: Lars van Dijk (Waterpoort Boys),

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin.Kedde Jordi Heerings (46. Marcel Hempenius) Mathijs Bakker, Dennis Meijer, Tim van der Werf, Dylano van Dijk (73. Orlando Pasveer), Romano Pasveer, Richard Hamstra (46. Casey Spoelstra), Robert Minks en Lars van Dijk (73. Stephan Walstra)

Bron: https://pengel.weebly.com/