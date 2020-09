Waterpoort Boys afgedroogd

Anders kan de 6-0 nederlaag bij Delfstrahuizen niet worden omschreven en die nederlaag kreeg al redelijk snel vorm. De ploeg van trainer Sido Postma begon onrustig, slaagde er niet om onder de druk van de thuisclub uit te voetballen en moest al na vijf minuten de eerste tegentreffer incasseren, al hing rond de treffer van Nick Burghout wel een zweem van buitenspel.

Die treffer fungeerde echter niet als een wake-up call, want de geelhemden slaagden er niet of nauwelijks in om de bal bij een medespeler te bezorgen en werden compleet overlopen. Dat leidde al snel tot meer schade, toen na balverlies en na een steekpass twee spelers van de thuisclub alleen voor doelman Stefan Rijpkema opdoken en Albert van der Veen die mogelijkheid vakkundig afmaakte. De ploeg van trainer Gerben Visser bleef daarna de bovenliggende partij en kreeg ook kans(en) op meer, maar een vrije trap van de rand van de zestien alsmede een doelpoging van afstand leverde geen succes op.

​

Pas na een minuut of twintig kreeg Waterpoort Boys iets wat op een mogelijkheid leek, maar na een overtreding op Richard Hamstra sorteerde de daaropvolgende vrije trap van Marcel Hempenius geen effect. Aan de andere kant had een actie wel effect en opnieuw rook de situatie met deze keer twee man achter de achterste lijn naar buitenspel. De arbiter van dienst oordeelde echter anders, al was zijn uitleg merkwaardig en leverde die de thuisclub een strafschop op, omdat één van de twee "zondaars" door Jordi Heerings onreglementair werd gestuit.



Jorrit Visser voltrok het vonnis en was een minuut later bijna getuige van de 4-0, toen doelman Rijpkema een situatie verkeerd inschatte en te laat bij de bal was. Tot opluchting van de Sneker bank was de voortzetting ook niet bepaald het toonbeeld van rust en verdween de bal achter het lege doel. Niet veel later leek de vierde treffer alsnog te vallen, toen de bal na het nodige "schoffelwerk" opnieuw op de stip verdween. Deze keer kwam Rijpkema echter als winnaar uit de strijd, waarna Richard Hamstra in de slotminuten naar binnen trok en de doelman van Delfstrahuizen tot een redding dwong en Tim van der Werf uit de daaropvolgende corner rakelings over kopte..



Onmiddellijk na rust kende Waterpoort Boys zijn beste fase en in die fase kreeg Waterpoort Boys al snel de eerste mogelijkheid. De inzet van Lars van Dijk verdween echter voorlangs en twee minuten later, toen Van der Werf alleen voor de keeper opdook, fungeerde de paal als spelbreker, waarna de bal met de hand uit de doelmond werd geslagen. De arbiter die in de eerste helft twee keer resoluut naar de stip wees, deed nu echter of zijn neus bloedde en greep even later wel in toen Van Dijk onderweg naar de zestien licht werd aangetikt. Daarmee ging het voordeel in rook op, waarna de vrije trap opnieuw met de hand werd beroerd en het fluitje opnieuw achterwege bleef. Daarmee bleef de aansluiting uit, maar of de wedstrijd dan gekanteld was, blijft voor altijd in het ongewisse.



Na dat offensief kwam Delfstrahuizen namelijk weer meer aan keu en dat resulteerde al snel in een treffer van Albert van der Veen. Ook deze keer was de treffer volgens de Sneker linesman niet regulair, waarna de interpretatie van de arbiter tot tot frustraties aan Sneker zijde leidde en de "scheids" besloot om een afkoelingsperiode in te gelasten. Na een minuut of tien werd het duel met een 4-0 stand weer hervat, maar Waterpoort Boys geloofde het verder wel, al kreeg Robert Minks nog wel een aardige mogelijkheid. Die bleef echter onbenut, waarna kort daarop de 5-0 van de voet van Wisse Wieringa op het bord verscheen en nog geen drie minuten maakte Toni Bongaerts het halve dozijn vol.



​Die uitslag stond vanuit Sneker perspectief gelijk aan een "afdroging" en die was toch vooral het gevolg van een gebrek aan scherpte in de eerste veertig minuten en in het laatste deel van de wedstrijd, al al moet aan dat laatste minder gewicht worden toegekend omdat de wedstrijd na een uur al lang en breed gespeeld was.

Bron: https://pengel.weebly.com