Volleybalwedstrijden gaan zaterdag niet door

SNEEK- De wedstrijd tussen VC Sneek en Djopzz Regio Zwolle Volleybal van zaterdag a.s. wordt verzet. Ook de topper in de kampioenspoule tussen Apollo 8 en Sliedrecht Sport kan aanstaande zaterdag geen doorgang vinden. Vanwege een positieve test eerder deze week bij iemand in het team van Apollo 8 zijn de wedstrijden verschoven naar woensdag 17 maart.

Eerder deze week heeft een staflid uit het team van Apollo 8 positief getest op corona. Diegene is woensdagavond niet bij de wedstrijd tussen VC Sneek en Apollo 8 aanwezig geweest, maar heeft eerder in de week nog wel contact gehad met de selectie. De testen onder speelsters en andere stafleden zijn allen negatief. Om elk risico te vermijden is besloten de wedstrijd te verzetten naar woensdag 17 maart om 20.00 uur.

Ook de wedstrijd tussen VC Sneek en Djopzz Regio Zwolle Volleybal van aanstaande zaterdag is op verzoek van VC Sneek in onderling overleg verplaatst om zo elk mogelijk risico op verdere verspreiding uit te sluiten. Dit treffen wordt naar alle waarschijnlijkheid ook op woensdag 17 maart ingehaald.

Degradatiepoule

In de degradatiepoule is er ook een afgelasting. Vanwege een positieve test bij Peelpush is in onderling overleg de wedstrijd van zaterdag tussen Laudame Financials VCN en Peelpush uit het programma gehaald.

De enig overgebleven wedstrijd in de Eredivisie bij de vrouwen is die tussen FAST en Eursped. Beide teams wonnen hun eerste optreden in de degradatiepoule afgelopen weekend, FAST was met 3-0 te sterk voor Lammerink Installatiegroep/Set-Up'65, Eurosped versloeg Laudame Financials VCN met 3-1. Op 20 februari won Eurosped de eerste ontmoeting tussen beide teams met 3-1.

Zondagmiddag om 15.30 uur staan FAST en Eurosped tegenover elkaar in Pica Mare, Gennep. De wedstrijd is via deze link te volgen op volleybal.nl.