‘Voetbaltrainer Niels Boot neemt sabbatical’

SNEEK- Door de koerswijziging waarbij het prestatievoetbal op de zaterdag wordt geconcentreerd, was er voor de trainer van Sneek Wit Zwart ZM i.c. Niels Boot bij wijze van spreken geen plaats meer in de herberg en deed even het bericht de ronde, dat hij bij vierdeklasser Black Boys aan de slag zou gaan. De succestrainer liet desgevraagd echter weten dat hij hoogstwaarschijnlijk een pauze van een jaar oftewel een sabbatical inlast, tenzij er alsnog een aantrekkelijke club op zijn weg komt.

Dat laatste ligt niet in de lijn der verwachting en dat heeft alles te maken met het feit dat de competitie vanwege corona al in een vroeg stadium werd stopgezet. De meeste clubs hebben daarom besloten om de lopende verbintenis met de zittende trainer voort te zetten, omdat een afgewogen oordeel over diens prestaties om die reden niet goed mogelijk is. Daardoor zijn er, aldus Boot, weinig clubs vrij en bovendien wil hij voor wat betreft een nieuwe klus niet over één nacht ijs gaan.

Niels Boot leidde in zijn eerste seizoen Sneek Wit Zwart ZM in de vijfde klasse zonder puntverlies naar de titel en een jaar later wist hij met de zaterdagtak van de wit-zwarten op bijna even soevereine wijze de schaal opnieuw naar Tinga te halen. In het seizoen 2019-2020 moest hij lijdzaam toezien dat een derde promotie op rij als gevolg van de coronamaatregelen van de agenda werd afgevoerd en in deze jaargang lijkt de voltooing van de trilogie er ook niet van te komen, al zou promotie vanwege de matige competitiestart nog een hele klus zijn geweest.

Promotie zat er bij vijfdeklasser SF Deinum waar hij samen met vader Loet - dit seizoen bij ZET EM adviseur -twee seizoenen aan het technische roer stond, uiteindelijk ook niet in. Nadat de hoofdmacht uit het dorp met "de siepel" zowel in het seizoen 2017-2018 als 2018-2019 een periodetitel greep, strandde het duo Boot & Boot vervolgens bij de toegift beide keren in het zicht van de haven.

