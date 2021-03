Voetbalschool SWF start tweede trainingsserie bij Sneek Wit Zwart

SNEEK- Afgelopen maand is Voetbalschool SWF gestart met het aanbieden van een lessenserie bij Voetbalvereniging Sneek Wit Zwart. Wegens succes wordt op vrijdag 17 april gestart met een tweede serie van tien lessen!

Voetbalschool SWF richt zich op voetbal(st)ers tussen de 6 en 15 jaar, die op vrijdagmiddag komen trainen onder begeleiding van ervaren trainers. In gevarieerde trainingsseries werken zij tien weken lang aan hun voetbalskills. De trainingen beginnen iedere vrijdag om 15.30 uur op het sportpark van Sneek Wit Zwart en duren 75 minuten.

Voetbalfanaten die het leuk lijkt om ook aan te sluiten, kunnen zich de komende twee weken nog aanmelden voor de cursus. De eerstvolgende serie start zoals gezegd op 17 april, de daaropvolgende op vrijdag 4 juni. Voor beide cursussen is er nog beperkt plaats, dus snel aanmelden via de website van Voetbalschool SWF is verstandig