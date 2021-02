Voetbalschool SWF start bij VV Sneek Wit Zwart

Jongens en meiden met voetbalplezier en -talent tussen de 6 en 15 jaar kunnen zich aanmelden voor de voetbalschool. Zij ontvangen in modules van tien weken een gevarieerd trainingsprogramma, bijvoorbeeld als aanvulling op de reguliere voetbaltrainingen. De trainingen beginnen om 15.30 uur, duren 75 minuten en staan in het teken van individuele technische bijscholing.

De begeleiding wordt verzorgd door bekwame en ervaren train(st)ers

Ben jij voetbalfanaat en wil je deelnemen aan deze trainingsseries, dan kun je je aanmelden via de website van Voetbalschool SWF op www.voetbalschoolswf.nl/inschrijven. Er is beperkt ruimte in de modules, dus zorg dat je er snel bij bent: vol is vol.