Voetbalplezier in de meivakantie bij SC Cambuur?

LEEUWARDEN- In de meivakantie is het voor enthousiaste jongens en meisjes mogelijk om deel te nemen aan het Cambuur Voetbalkamp in Leeuwarden. Het Cambuur Voetbalkamp wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar en zijn dagelijks van 8.30 uur – 14.30 uur. Schrijf je zoon/dochter snel in via www.cambuur.nl/voetbalkampen