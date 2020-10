Vliegende competitiestart volleybaldames VC Sneek

In de eerste twee sets was er nog enigszins een beetje spanning en met name in set twee weerden de Limburgse vrouwen zich kranig, maar toch was het VC Sneek dat steeds aan het langste eind trok.

In de derde set was er amper spanning en met een afgetekende 25-18 kwamen de Snekers niet in problemen en werd de volle mep binnengehaald. Volgende week spelen de dames van VC Sneek een uitwedstrijd in Ootmarsum tegen Set Up.

De vrijwel lege Sneker Sporthal, in verband met de coronamaatregelen, vormde vanmiddag het naargeestig decor voor deze competitie ouverture.