Virtuele Fietselfstedentocht 2020 gaat wel door...

BOLSWARD - In deze bizarre tijden is er toch een evenement dat doorgaat, een evenement dat geen inschrijfgeld kost, ook de deelnemers die waren uitgeloot voor de Fietselfstedentocht 2020 kunnen meedoen, wereldwijd kan iedereen deelnemen!

Het is mogelijk om georganiseerd de kilometers samen met andere fietsers thuis op Zwift te fietsen.

Op de site www.fietselfstedentocht.frl/nl/thuis11 kun je je vanaf heden aanmelden voor deze virtuele tocht.

De deelname is geheel gratis. Wel moet men in het bezit zijn van een interactieve hometrainer en een lidmaatschap op het programma Zwift hebben. Belangstellenden ontvangen later nog meer informatie.

Het gaat bij deze virtuele Fietselfstedentocht om de sportieve prestatie (deze tocht gaat niet meetellen als tocht voor de officiële Fietselfstedentocht).

Doe mee op maandag 1 juni 2020, start 05:00 uur.

De Fietselfstedentocht wordt sinds 1912 georganiseerd.

Het is al meer dan 100 jaar dat 15.000 sportievelingen op pinkstermaandag de 235 km lange toertocht afleggen langs de Friese 11 steden.

De start, doorkomst en finish is traditiegetrouw in Bolsward.