Vier Friese zeilscholen mogen deze zomer zeilkampen houden

WOUDSEND - Vier zeilscholen in Friesland mogen deze zomer zeilkampen houden. Ze hebben groen licht gekregen van de Veiligheidsregio. Het gaat om zeilschool Het Molenhuis in Woudsend, zeilschool De Veenhoop, zeilschool Pean yn Akkrum-Nes en De Kikkert in Lemmer.