Viënne van der Knaap uit IJlst fierljepkampioen

Kockengen – Viënne van der Knaap uit IJlst is op zaterdag 29 augustus opnieuw Nederlands Kampioen Fierljeppen geworden. De strijd om de kransen vond dit jaar plaats in het Utrechtse Kockengen.

Een afstand van 8,89 was voor de 9-jarige voldoende om de krans mee naar IJlst te nemen. Hiermee prolongeert ze haar titel bij de meisjes t/m 10 jaar. Een week eerder greep het IJlster talent net naast het Goud op het Fries Kampioenschap; en werd tweede. Toen was op haar thuisschans Yrsa Maats (Burgum) te sterk.

Riemer Zijlstra, ook springend voor de fierljep vereniging IJlst e.o, werd 2e bij de jongens t/m 12 jaar. Hij eindigde achter Sietse Lefferts. Lefferts springend voor de afdeling Buitenpost sprong met een afstand van 11,70 meter een nieuw Nederlands leeftijdsrecord. Er werd gesprongen in 4 categorieën.

Alle vier de titels kwamen in handen van Friese ljeppers. Daarmee heersten de Friezen op de Hollandse schansen in Kockengen. Het NK was voor de jeugd de afsluiting van het fierljepseizoen 2020.