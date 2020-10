Verdienstelijke remise helpt ZET EM niet omhoog

Dat de naam van de "captain" van de wit-zwarten op het wedstrijdformulier stond, was opvallend omdat hij vorige week tegen Oeverzwaluwen twee keer een gele en dus een rode kaart ontving. Blijkbaar had dat geen schorsing tot gevolg, waardoor hij tegen Tot Ons Nut En Genoegen Opgericht trainer Niels Boot toch het nodige genoegen kon verschaffen.

De Sneker oefenmeester moest het opnieuw zonder sterkhouder Daniël Bennik doen en had in de voorhoede een plek voor Joey Huitema ingeruimd. Dat laatste ging ten koste van Jaider Pommer, maar bracht in de wedstrijd aanvankelijk heel weinig teweeg. Het gebeuren speelde zich in het eerste deel van de wedstrijd namelijk vooral op het middenveld af en bij de activiteiten in en rondom de zestien was schraalhans aan beide zijden keukenmeester. Pas na een dik half uur moest de pen uit de zak om de eerste kansjes aan het papier toe te vertrouwen. Stefan Westhof slaagde er echter niet in om de bal tussen de palen te krijgen en dat lukte de thuisclub op slag van rust ook niet, al kwam men met een inzet op de dwarsligger wel akelig dichtbij.



Niet lang na rust kwam ook Sneek Wit Zwart ZM dichtbij, maar Jesse Lee Staalsmid was in kansrijke positie niet doortastend genoeg, terwijl een kopbal van Kevin Huitema maar net naast de vijandelijke goal terecht kwam. In die fase leek de 0-1 echter eerder in de maak dan de 1-0, maar na een kwartier spelen toucheerde Dani Mohamed een op het oog ongevaarlijke inzet van Thijs de Vries ietwat ongelukkig, waardoor doelman Jelmer van der Meer op slag geen antwoord meer had.



Het antwoord van de "Waterpoorters" liet echter niet al te lang op zich wachten, want vrijwel onmiddellijk na de spelhervatting bracht Freerk de Jong de stand weer in evenwicht. Vervolgens kreeg Joey Huitema een uitgelezen kans om de Snekers op voorsprong te zetten, doch het jongere broertje van vond vanaf een meter of tien niet de goede richting. Die vond TONEGO bij de eerstvolgende aanval door toedoen van Sjoerd Tuinhof daarentegen wel en daarmee leek het muntje ook in speelronde vier voor ZET EM de verkeerde kant op te vallen, te meer omdat de thuisclub in het vervolg nog aardig op de trom sloeg en nog een keer een dot van een kans kreeg.



Die bleef dankzij adequaat optreden van doelman Van der Meer echter onbenut en daarmee hield hij zijn ploeg in de race. Die wedloop kreeg vervolgens vanuit Sneker perspectief toch nog een happy end, want ruim tien minuten voor tijd zorgde De Jong na een voorzet van Andy de Vries met zijn tweede van de middag er voor, dat Sneek Wit Zwart ZM aan het treffen met de lijstaanvoerder alsnog een punt overhield.



​Hoewel een gelijkspel bij de koploper op zich geen onverdienstelijke resultaat is, schoten Boot en de zijnen met die remise zowel qua stand als qua afstand niet veel op. Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag bij hekkensluiter Scharnegoutum '70 op bezoek gaat, bleef op de ranglijst namelijk op een elfde plaats staan, terwijl de afstand tot plek één ook al geen wijziging onderging.

TONEGO - Sneek Wit Zwart ZM 2-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Thijs de Vries (60.), 1-1 Freerk de Jong (62.), 2-1 Sjoerd Tuinhof (67.), 2-2 De Jong (79.)

Scheidsrechter: M. Achammachi

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer van der Meer, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Marco Rijpkema, Dani Mohamed, Freerk de Jong, Stefan Westhof, Andy de Vries, Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid.

Bron: https://pengel.weebly.com/