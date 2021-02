Veegpartij VC Sneek tegen Set-Up ’65: 3-0

De laatste set was er louter en alleen eentje voor de statistieken, toen de dames uit Ootmarsum een volkomen gedemotiveerde indruk maakten.

In de eerste twee sets leek het nog een beetje op een wedstrijd, zeker in set twee, toen VC Sneek even de concentratie kwijt was. Van 7-1, kwam Set-Up ’65 nog terug naar 15-13, maar met name Nienke Trom maakte al rap een einde aan de illusie van de Ootmarsummer dames dat er nog iets te halen viel.

Woensdag a.s. spelen de dames van VC Sneek de volgende thuiswedstrijd en wel tegen VCN. Aanvang van die wedstrijd is om 20.00 uur. De laatste wedstrijd van deze halve competitie is volgende week zaterdag tegen het Talentteam.

Ondanks dat de dames het nog moeten doen zonder toeschouwers, kunnen de wedstrijden thuis op de voet worden gevolgd. Via zowel SportNoord.nl als ook op Volleybal.nl wordt de wedstrijd live in beeld gebracht.