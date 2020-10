VC Sneek verliest halve finale Supercup

EDE- De volleybalvrouwen van VC Sneek hebben zaterdagmiddag met 3-0 verloren in de halve finale van de Supercup. Bekerwinnaar Sliedrecht Sport was met 25-18, 25-15 en 25-20 te sterk foar de Sneker volleybaldames.

In de eerste set konden de Sneker vrouwen aardig meekomen. Toch zagen ze hoe Sliedrecht een kleine voorsprong pakte halverwege de set (15-10). Die voorsprong kon Sneek niet meer goedmaken, en dus pakte Sliedrecht de eerste set.

De tweede set liet hetzelfde beeld zien. Sneek kon aardig bijblijven (11-9) maar zag dat Sliedrecht gaandeweg de set (16-13) een voorsprong nam. Die achterstand kwam Sneek niet meer te boven.

Sneek kende in de derde set een kleine opleving. Na een kleine achterstand van twee punten (10-8) kwamen ze terug in de set. Ze pakten zelfs een kleine voorsprong, maar konden het hoge niveau niet vasthouden. Uiteindelijk pakte Sliedrecht Sport zo met 3-0 een plek in de finale op zondag.

Met vier teams

De strijd om de Supercup wordt normaal gespeeld tussen de bekerwinnaar en de landskampioen van het afgelopen seizoen. De competitie is eerder dit jaar vanwege het coronavirus afgebroken, en dus was er geen landskampioen. Daarom wordt er nu in Ede met vier teams gespeeld om de Supercup, in een klein toernooi. Bekerwinnaar Sliedrecht Sport en de beste drie teams uit de kampioenspoule (VC Sneek, Apollo 8 en Eurosped) doen mee met de vrouwen.