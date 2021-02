VC Sneek plaatst zich voor kampioensgroep na 3-2 overwinning op Talententteam Papendal

SNEEK- De dames van VC Sneek hebben zich vanmiddag geplaatst voor de kampioenspoule na een 3-2 overwinning op Talentteam Papendal. In een spannende en bij vlagen zeer aantrekkelijke wedstrijd trokken de Snekers met 25-17; 27-29; 25-13; 19-25 en 15-12 de overwinning over de streep. Door deze vijfsetter te winnen tegen het echt getalenteerde van Avital Sellinger eindigden de Rooien in puntenaantal gelijk met Zwolle. Het betere setsaldo is echter in het voordeel van VC Sneek en zij zijn daardoor zeker van een plaats bij de beste vier van Nederland.