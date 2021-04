VC Sneek niet snel genoeg hersteld van corona: seizoen is voorbij

SNEEK- De volleybalsters van VC Sneek kunnen dit seizoen niet afmaken. De selectie wordt hard getroffen door het coronavirus en speelt daarom al een tijd niet. Het plan was om nog wel een serie wedstrijden tegen Zwolle te spelen om de derde plaats, maar dat wordt 'm ook niet.

VC Sneek haalde na een ingekort regulier seizoen de top 4. Die vier ploegen deden in een kampioenspoule mee om de titel. Toen Sneek en Zwolle al uitgeschakeld waren om een finaleplaatsje, kwam het seizoen stil te liggen vanwege positieve coronatesten bij verschillende clubs.

Daarna besloten de clubs om nog wel een best-of-three-serie te spelen tussen Sneek en Zwolle waarin Sneek met een voorsprong zou beginnen, vanwege een beter resultaat in de play-offs. Maar het coronavirus is nog niet weg uit de selectie en het lukt de clubs niet meer om een geschikte datum te vinden voor de wedstrijden. Sneek had nog op zijn minst anderhalve week nodig om weer helemaal gezond te worden. Zo lang wilde Zwolle niet wachten.

Eerder moest Sneek zich ook al terugtrekken uit het bekertoernooi, dat in het paasweekend gespeeld werd.