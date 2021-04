VC Sneek neemt niet deel aan nationaal bekertoernooi

SNEEK- Het bestuur van vc Sneek, heeft gisteravond, samen met de technische staf, de selectie van VC Sneek D1 geïnformeerd over het lastige besluit om de voor aanstaande vrijdag geplande bekerwedstrijd tegen VCN niet te spelen. Dit betekent dat VC Sneek uitgeschakeld is in het nationale bekertoernooi.