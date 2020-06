VC Sneek en corona

SNEEK- De volleybalvrouwen van VC Sneek zijn tegenwoordig aan het beachvolleyballen in de stad, omdat ze nog niet in de sporthal mogen zijn.

Op die manier blijven ze toch fit en kunnen ze met volleybal bezig blijven. Verder is er vooral nog veel onduidelijk, zo vertelt voorzitter Johan de Visser. "Maandag hopen we van de Nevobo (de volleybalbond) richtlijnen te krijgen over hoe in de zaal te volleyballen."

VC Sneek is ook als eredivisieclub betrokken bij de gesprekken met de volleybalbond. De richtlijnen gelden eerst ook alleen voor de teams op het hoogste niveau. De Visser hoopt daarna ook snel duidelijkheid te krijgen over hoe de rest van de club kan gaan trainen. Er liggen scenario's klaar, zodat de Sneeker volleybalclub zaken snel in gang kan zetten, mocht er groen licht komen.

Een grote klap qua sponsoren hebben ze in Sneek eerst nog niet gekregen. "Ik heb nog geen rare berichten gehad, hoewel sponsoren ook wel worden geraakt", zo zegt De Visser.

Bron: www.omropfryslân.nl