Vanavond: Studio Voetbal Online over Cambuur/De Graafschap versus KNVB

SNEEK - De uitspraak in het kort geding tussen enerzijds de twee eerstedivisionisten SC Cambuur en De Graafschap en anderzijds de KNVB is vanavond live te volgen bij de NOS, zo laat diezelfde NOS weten.

Vanavond wordt dus duidelijk of stadgenoot Sandor van der Heide volgend seizoen assistent-trainer in de ere- dan wel eerste zal zijn. Eerder gaf de Sneker al in een exclusief interview met GrootSneek aan op z'n zachtst er ongelukkig met de beslissing van de KNVB te zijn om zijn ploeg niet te laten promoveren.

In een extra uitzending van NOS Studio Voetbal is vanaf 19.00 uur op NOS.nl, in de NOS-app en op YouTube en Facebook te zien hoe rechter Zuurmond het vonnis velt in de zaak.

Presentator Sjoerd van Ramshorst bespreekt de uitspraak verder met de vaste gasten Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen (chef voetbal NOS). Verslaggever Jeroen Stekelenburg staat bij de rechtbank in Utrecht om de betrokkenen aan het woord te laten. Via een skypegesprek zal hoogleraar sport en recht Marjan Olfers haar licht laten schijnen over de zaak.

NOS Studio Voetbal Online

19.00 uur

NOS.nl, Facebook en YouTube