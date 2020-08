Uitbreiding aantal gediplomeerde trainers Schaats- en Skeeler vereniging de IJsster

Onder de bezielende leiding van KNSB docent Piet Gemser hebben zij met succes het diploma gehaald als schaatstrainer niveau 1. In twee avonden is gewerkt aan het theoretische gedeelte en elke cursist moest een praktijk opdracht uitvoeren. De IJsster is erg blij met deze nieuwe kersverse gediplomeerde trainers welke ingezet kunnen worden voor de skeeler- en schaatstrainingen.

De namen van de nieuwe gediplomeerde trainers zijn: Emma Veuger, Annelie van der Zee, Jasmin van der Terp, Isa Steegstra, Jeljer Visser, Vera-Lou Gemser en Peike Gemser.