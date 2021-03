Twee coronagevallen bij VC Sneek, wedstrijd tegen Regio Zwolle gaat niet door

SNEEK- De wedstrijd van VC Sneek tegen Regio Zwolle gaat zaterdag niet door. Bij staf en spelers van de Sneker volleybalclub zijn twee coronagevallen vastgesteld. De wedstrijd was de laatste in de kampioenspoule. Het duel wordt waarschijnlijk op een later moment ingehaald.

Het is voor het eerst dit seizoen dat er coronabesmettingen zijn bij VC Sneek. Woensdag ging de wedstrijd tegen Apollo 8 niet door vanwege een of meerdere coronabesmettingen bij Sliedrecht Sport, waar Apollo 8 afgelopen zondag tegen speelde. Twee weken geleden kon VC Snits ook al een wedstrijd niet spelen vanwege een coronabesmetting bij een tegenstanderd. Die wedstrijd is later ingehaald.

Volgende week vrijdag staat er een bekerduel voor VC Sneek op het programma, tegen VCN uit Capelle aan den IJssel.