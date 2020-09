'Traumstart' Sneek Wit Zwart

SNEEK- Wat vooraf als de eerste echte krachtmeting van het seizoen werd aangemerkt, bleek in werkelijkheid een koud kunstje. Sneek Wit Zwart was in tegenstelling tot vorig seizoen namelijk een klein maatje te groot voor WVV en won de eerste competitiewedstrijd na een benauwde 2-1 ruststand uiteindelijk met alleszeggende cijfers (8-1) van de ploeg uit Winschoten.

Het was een Traumstart, al duurde het tot de tweede helft aleer het begin het hiervoor genoemde cachet kreeg. In het eerste bedrijf hielden de gasten nog enigszins gelijke tred met de Snekers die rond tussen minuut achttien en minuut vijfentwintig een 2-0 voorsprong namen. Eerst liet Guido de Weerd het thuispubliek juichen noteren en een minuut of zeven later verdubbelde Tjisse Kerkstra de marge. Die verdubbeling hield echter niet lang stand, want nog net voor het half uur zorgde Melvin Ubels voor de aansluiting.

Blijkbaar vierde de ploeg van trainer Hans de Jong de tweede treffer net iets te lang en daardoor bleef de wedstrijd voor even nog een wedstrijd en wel voor een periode van vijfentwintig minuten, verdeeld over beide bedrijven. Negen minuten na rust zorgde Davey Lohman voor het herstel van de marge en vier minuten later vermeed zijn broer Wesley een discussie aan de eettafel door de 4-1 voor zijn rekening te nemen. Daarmee was de wedstrijd beslist en verdween het geloof bij de Groningers, zo dit na de eerste Lohman-treffer nog aanwezig was.

De honger van de thuisclub was echter nog niet gestild en in de laatste twintig minuten zou Sneek Wit Zwart nog eens vier gaten in de "Grunninger" burcht schieten. Met nog twintig minuten op de klok tilde invaller Matts Bruining de stand naar 5-1 en weer acht minuten later maakte Guido de Weerd met zijn tweede van de middag het halve dozijn vol. Aan die hoeveelheid werden in de slotminuten nog eens twee bonussen toegevoegd en die werden uitgedeeld door Hans Semplonius die net als Matts Bruining inviel, en door Tjisse Kerkstra die evenals De Weerd nummer twee op zijn conto en voor Sneek Wit Zwart nummer acht bijschreef.



Op de rekening van de Sneker eersteklasser verschenen de eerste drie punten en samen met de uitslag betekent dat niet alleen zoals hiervoor al werd vermeld, een "Traumstart"., maar ook dat Sneek Wit Zwart komende zondag als koploper naar Norg afreist voor het duel met GOMOS, dat vandaag vrij soeverein met 4-0 van en bij SC Stadspark won.

Sneek Wit Zwart - W.V.V. 8-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Guido de Weerd (18.), 2-0 Tjisse Kerkstra (25.), 2-1 Melvin Ubels (29.), 3-1 Davey Lohman (54.), 4-1 Wesley Lohman (58.), 5-1 Matts Bruining (70.), 6-1 De Weerd (78.), 7-1 Hans Semplonius (84.), 8-1 Kerkstra (88.)

Scheidsrechter:P.J. Tanje

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Yoran Bijlsma, Martijn. Zwaga, Ruben Ybema, Kevin Meijer, Wesley Lohman, Gerben Visser, Davey. Lohman, Tjisse Kerkstra, en Guido de Weerd

Bron: https://pengel.weebly.com/