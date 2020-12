Topamateurvoetbal gaat verder in regionale competities

SNEEK-De drie hoogste klassen in het amateurvoetbal spelen de competitie, zoals die eerder dit jaar is begonnen, niet uit. In plaats daarvan worden de klassen regionaal opgesplitst in tweeën. De bedoeling is dat de nieuwe competitie half januari begint.

Dat heeft voetbalbond KNVB bepaald met een rondvraag bij de clubs uit de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse. De clubs konden kiezen uit drie scenario's. De eerste was de competitie verder afmaken, maar dan zonder nacompetitie aan het einde. Het zou betekenen dat sommige clubs nog meer dan dertig wedstrijden moesten spelen. Niet veel clubs waren voor dat scenario.

Het tweede scenario was om de competitie opnieuw te beginnen en om dan een halve competitie te spelen. Clubs zouden elkaar dan niet meer twee keer treffen, maar één keer. Maar de voorkeur van de meeste clubs ging uit naar het derde scenario: de klasse opdelen in tweeën en iedereen speelt gewoon twee keer tegen elkaar.

De voorkeur van de Friese clubs

Dat derde scenario had ook de voorkeur van de drie Friese amateurclubs op deze niveau's: Harkemase Boys (derde divisie), Buitenpost (hoofdklasse) en ONS Sneek (hoofdklasse).

Het betekent dat de tweede divisie en derde divisie elk worden opgedeeld in twee poules van negen clubs. De hoofdklasse bestaat dan uit twee poules van acht clubs. De KNVB gaat ervan uit dat er half januari of kort daarna weer kan worden gevoetbald. De competitie duurt tot het weekend van 20 juni, daarna kan er eventueel nog nacompetitie worden gespeeld.

'Uitspelen was niet realistisch'

"We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd", zegt de Gorredijkster amateurvoetbaldirecteur Jan Dirk der Zee. "Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch. Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging."

Daar is een duidelijk beeld uitgekomen, waarmee de KNVB nu aan de slag zal. "Deze koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat, zodra er weer gevoetbald kan worden, er hele competities gespeeld kunnen worden."

De KNVB weet nog niet hoev alle andere voetbalcompetities worden afgemaakt. Daarvoor wacht de bond de kabinetsmaatregels af.

Nieuwe indelingen Friese clubs