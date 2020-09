Teleurstellend begin van het nieuwe veldseizoen voor KV de Waterpoort 1

Hoewel het weer uitermate geschikt was om te korfballen, liet de selectie van de Sneker korfbalploeg afgelopen zaterdag veel kansen liggen. Met name in de eerste helft was tegenstander SIOS 1 uit Wolvega veel trefzekerder.

Er waaide een stevige wind over sportcomplex het Schuttersveld waardoor beide ploegen werden gedwongen om de aanval telkens vanuit eenzelfde hoek op te zetten en met de wind mee te schieten. Verdedigend kon de Waterpoort SIOS redelijk onder druk zetten, Aanvallend kwam de Waterpoortselectie van Henk Kallenkoot, de kersverse coach uit Emmeloord, echter minder uit de verf. De kansen die werden gecreëerd werden helaas zelden afgerond. SIOS liep hierdoor met rasse schreden uit. De ruststand was een schrikbarende 3-9.

In de tweede helft ging bij de Waterpoorters de aanval beter functioneren. Mede dankzij sterke invalbeurten van Tymen Kuipers en Janneke Kreeft – van de Kooij werden er langere aanvallen opgezet. De ploegen leken meer aan elkaar gewaagd maar de achterstand kon niet geslecht worden. Hierdoor bleef SIOS ruimschoots aan de leiding gedurende de tweede helft.

Op 12 september speelt KV de Waterpoort 1 uit tegen Club Brothers 1 in Groningen.