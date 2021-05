Teamsamenstelling dames 1 VC Sneek komend seizoen nagenoeg rond

SNEEK- Met een nog maar net afgeronde eredivisie en een mooie derde plaats voor de dames 1 van VC Sneek, zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen alweer in volle gang; De staf en selectie is, voor het komend seizoen, nagenoeg rond en staan te popelen om met de voorbereidingen te starten.

Het is prettig te melden dat een groot deel van de selectie ook volgend jaar voor VC Sneek uitkomt. De technische staf blijft ongewijzigd. Jeffrey Scharbaai is ook volgend jaar hoofdtrainer bij VC Sneek, ondersteund door Henriette ter Steege en Jurjen de Jong. Laatstgenoemde zal tevens hoofdtrainer van Dames 2 (Topdivisie) worden en zich samen met Henriette ter Steege ook inzetten voor de talentontwikkeling binnen VC Sneek. Dit alles passend bij de historie en ambities van de topclub uit Sneek om structureel in de top van het Nederlandse volleybal mee te spelen. Drie speelsters uit de huidige selectie stoppen, te weten Nienke Tromp (spelverdeelster), Jasmijn Akse (midpositie) en Wies van Solkema (passer-loper).

De samenstelling van de selectie voor het seizoen 2021-2022 is nagenoeg rond en ziet er als volgt uit: • Roos van Wijnen (passer loper)

• Britt Schreurs (passer loper)

• Sjanet Wijnia (passer loper)

• Rosa Entius (passer loper)

• Lieze Braaksma (mid)

• Rixt van der Wal (mid)

• Sietske Osinga (mid)

• Anlene van der Meer (diagonaal)

• Sanne de Ruiter (diagonaal)

• Geldou de Boer (libero)

Nienke Tromp heeft na 5 jaar volleyballen op het hoogste niveau aangegeven meer tijd en aandacht te willen besteden aan prioriteiten buiten het volleybal, waaronder haar maatschappelijke loopbaan. Datzelfde geldt voor Jasmijn Akse en Wies van Solkema. Sietske Osinga keert na één jaar dames 2 in de topdivisie weer terug in Dames 1 van VC Sneek. Sietske heeft het afgelopen seizoen al meegetraind en ook diverse wedstrijden gespeeld. Nieuw bij VC Sneek is Rosa Entius (passer loper). Rosa is 17 jaar en een talentvolle passer loper, opgeleid bij Dinto (Warmenhuizen NH) door Bert Goedkoop. Rosa heeft daarnaast ervaring op Papendal en ziet ernaar uit om zich bij VC Sneek verder te ontwikkelen tot een vaste waarde in de eredivisie. De technische staf en het bestuur verwachten de resterende posities (spelverdeling) op korte termijn definitief in te kunnen vullen.

Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase voor het komend seizoen start aanstaande maandag. VC Sneek is zeer content met de continuïteit in de selectie en staf en de huidige aanvullingen op 2 posities. Daarnaast blijft het ontwikkelen van jonge talenten naar het hoogste niveau een belangrijke pijler onder het beleid en succes van de club, waar komend seizoen nog meer invulling aan wordt gegeven. VC Sneek vervult hierin een belangrijke regiofunctie en heeft laten zien hiermee succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse eredivisie volleybal.