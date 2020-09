SWZ ZM walst over HJSC heen

SNEEK- De voormalige voorzitter van de Hommerts Jutrijper Sport Combinatie twitterde al na tien minuten: "Blaas maar af". Die tweet was niet zo verwonderlijk, want na dik tien minuten stond er al 4-0 op het bord en als Sneek Wit Zwart ZM die scoringsdrift tot het einde had volgehouden, dan was de laatste poulewedstrijd van zijn club waarschijnlijk met een heuse pupillenuitslag geëindigd. Nu bleef het bij 9-1, al walsten de Snekers daarmee natuurlijk ook over HJSC heen.

Of die uitslag het gevolg was van blessures is niet bekend, maar het feit dat reservedoelman Lars Palijama als veldspeler de eer voor HJSC redde, wijst wel in die richting. Die wees overigens maar één kant op en wel naar het doel van keeper Johan de Boer. Die moet zich in de openingsminuten van het duel in een schiettent hebben gewaand, want de Snekers troffen bij vrijwel iedere inzet de roos.

​Na vier keer bulls-eye nam de ploeg van trainer Niels Boot, de voet van het gaspedaal om in minuut 35 met hulp van de bezoekers treffer nummer vijf bij te schrijven. Niet lang na rust maakte de thuisclub het halve dozijn vol om vervolgens met de regelmaat van de klok de score uit te bouwen. Pas vier minuten voor tijd redde ploeg uit Hommerts via de al genoemde Lars Palijama de spreekwoordelijke eer, waarna Sneek Wit Zwart ZM in blessuretijd het doelpuntenfestival met treffer nummer negen afsloot.



Daarmee bevestigde Sneek Wit Zwart ZM zijn status al torenhoog favoriet voor een plek in de kokertjes die na de overwinningen op Heeg en Waterpoort Boys al zo goed als zeker was. Komende zaterdag begint voor beide ploegen de competitie waarbij HJSC de streekderby tegen TOP '63 afwerkt en waarbij de bewoners van Tinga met Heerenveense Boys meteen een pittige opponent voor de kiezen krijgen. De voorbeschouwing op het duel van Sneek Wit Zwart met "de jongens ut 't Fean" verschijnt woensdag op deze site, terwijl we zaterdag aanwezig zijn om uitgebreid verslag van deze kraker te doen.

Sneek Wit Zwart ZM - H.J.S.C. 9-1 (5-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (5.), 2-0 onbekende speler (8.), 3-0 onbekende speler (10.), 4-0 onbekende speler (11.), 5-0 e.d. (35.), 6-0 onbekende speler (51.), 7-0 onbekende speler (68.), 8-0 onbekende speler (81.), 8-1 Lara Palijama (86.), 9-1 onbekende speler (90. +2)

Scheidsrechter: N.R.T. Vonk

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Dani Mohamed, Daniël Bennik, Andy de Vries, Stefan Westhof, Joey Huitema, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid.

Bron: https://pengel.weebly.com/