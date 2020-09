SWZ zaterdag slaagt bij herexamen wel

De Sneker oefenmeester had in vergelijking met de eerste competitiewedstrijd een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo had hij middenvelder Daniël Bennik naar achteren gehaald, terwijl diens plek in de middelste linie werd overgenomen door aanwinst Stefan Westhof. Voorin maakte de van Scharnegoutum '70 overgekomen Jaider Pommer voor het eerst als basisspeler zijn opwachting.

Met die aanpassingen nam de brigade uit de Waterpoortstad weliswaar meteen het heft in handen nam, maar met veel mogelijkheden ging dat aanvankelijk niet gepaard. Pas na een klein kwartier testte Andy de Vries met een uithaal vanaf de rand van de zestien voor het eerst de doelman van de thuisclub. Die had echter weinig problemen met de inzet van de middenvelder, maar moest even later het antwoord schuldig blijven toen Stefan Westhof na een lage voorzet van Sidney Veltkamp bij de eerste paal voor zijn man kwam en de bal binnen tikte. Nog geen twee minuten later verdween de bal na een overduidelijke handsbal op de stip, waarna Kevin Huitema de marge feilloos verdubbelde.



SVM Marknesse dat vorig seizoen het leven van ZET EM aardig zuur maakte, kroop rond het half uur wat meer uit zijn schulp, maar echt gevaarlijk werd de thuisclub niet. Alleen bij een inzet voorlangs en een kopbal kwam de Sneker veste even onder vuur te liggen, maar doelman Jelmer van der Meer bleef schadevrij. Ook zijn collega-doelman liep in de eerste helft geen verdere schade op, al kreeg Jesse Lee Staalsmid in het laatste kwartier tot twee keer toe een goede mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden. Bij de eerste was zijn inzet niet overtuigend genoeg en bij de tweede die ontstond na een steekpass van Kevin Huitema, schoot hij naast.



De openingsfase van de tweede helft was slordig en daardoor rommelig. In dit deel van de wedstrijd kwam Sneek Wit Zwart ZM niet verder dan een mogelijkheid voor Veltkamp (redding keeper), terwijl de thuisclub geen munt uit een vrije trap (in de muur) en een kopbal (redding Van der Meer) wist te slaan. Die munt werd na iets meer dan een kwartier na zo'n beetje de eerste verzorgde aanval wel geslagen, toen Huitema een diepe bal van Marco Rijpkema verlengde en Staalsmid ploeggenoot Westhof in staat stelde om zijn tweede van de middag bij te schrijven. Zes minuten later fungeerde Staalsmid na een crosspass van Jaider Pommer opnieuw als architect en leverde hij de bal op maat af bij Huitema die eveneens zijn tweede in de boeken liet opnemen (0-4).



​Daarmee was de wedstrijd gespeeld, ook al omdat de polderbewoners in tegenstelling tot vorig seizoen niet bij machte waren om de Sneker defensie echt in verlegenheid te brengen. Integendeel, ook in de slotfase waren de betere mogelijkheden voor de ploeg van Niels Boot die al opveerde, toen invaller Geart Hiemstra de bal langs een lineaal richting de kruising verzond. De Sneker oefenmeester kwam echter te vroeg overeind maar kon amper een minuut later alsnog gaan staan, toen Huitema met zijn derde van de middag het eindresultaat bij het herexamen richting glansrijk oftewel "cum laude" tilde.

S.V.M. Marknesse - Sneek Wit Zwart ZM 0-5 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Stefan Westhof (15.), 0-2 Kevin Huitema (17.-pen.), 0-3 Westhof (63.), 0-4 Huitema (69.), 0-5 Huitema (90.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

​Gele kaart: Kevin Huitema, Joris Speelman (Sneek Wit Zwart ZM)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer van der Meer, Sidney Veltkamp, Daniël Bennik, Marco Rijpkema, Dani Mohamed, Stefan Westhof, Andy de Vries, Freerk de Jong, Jaider Pommer, Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Bron: https://pengel.weebly.com/