SWZ met reguliere zege naar KO-fase

Voor de trainer die vorig seizoen bij GAVC kort als interim fungeerde, was het toch een beetje een bijzonder weerzien en dat gold in niet mindere mate voor Yoran Bijlsma, die deze zomer de trainer volgde en na negen seizoenen het shirt van de Grouwster Amateur VoetbalClub verruilde voor dat van Sneek Wit Zwart. Daarmee trad hij in de voetsporen van o.a. Wietze van der Veen en Tjeerd Andries Andringa die eerder al hun geluk bij de Sneker club beproefden.

​Bijlsma die in de eerste oefenwedstrijd als middenvelder begon en na een blessure van Ruben Ybema centraal achterin werd geposteerd, lijkt op die positie zijn draai te hebben gevonden en zich tot een vaste waarde te ontwikkelen. Hoever de ontwikkeling van het eerste elftal van Sneek Wit Zwart is, blijft vooralsnog echter onder de radar want de reguliere zege op het naar de tweede klasse afgedaalde GAVC mag niet als maatgevend worden bestempeld.



Die zege kwam overigens geen moment in gevaar, want pas bij een 3-0 stand in Sneker voordeel wist de thuisclub via Roy van den Berg iets terug te doen, waarna Sneek Wit Zwart vijf minuten later de marge al weer herstelde en naar even later bleek de eindstand op 1-4 bepaalde.



Deze laatste poulewedstrijd mag zoals hiervoor al werd vermeld, niet als graadmeter worden aangemerkt maar de eerste competitiewedstrijd van komende zondag is dat wel. Dan stuit de brigade van trainer Hans de Jong op Tinga namelijk op WVV en dat was vorig seizoen de grote concurrent van de wit-zwarten. De voorbeschouwing op die wedstrijd is later deze week op deze site te lezen, terwijl het uitgebreide verslag volgende week zondag eveneens op deze site is terug te lezen.

G.A.V.C. - Sneek Wit Zwart 1-4 (0-3)

Doelpunten: 0-1 onbekende speler, 0-2 onbekende speler, 0-3 onbekende speler, 1-3 Roy van den Berg (75.), 1-4 onbekende speler (80.)

Scheidsrechter: A. Schram

​Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Ruben Ybema, Yoran Bijlsma, Nils Bruining, Kevin Meijer, Gerben Visser, Fekadu Toussaint, Higor da Silva, Tjisse kerkstra en Guido de Weerd.

Bron: https://pengel.weebly.com/