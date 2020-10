Succes voor Natascha Holtrop tijdens paardensportevenement

GRATHEM- Afgelopen vrijdag viel Natascha Holtrop met twee van haar eigen gefokte paarden in de prijzen op "the AQHA/NQHA Dutch Championship" bij Reining Center Meertenhof in het Limburgse Grathem.

De 3-jarige Quarterhorse-ruin "A Hot Image" won tweemaal het zilver en werd daarmee reservekampioen in de open halterklasse Geldings 3 year old. Afgelopen september was het ook al raak in Duitsland, tijdens de regionale Futurity-kampioenschappen van de DQHA in Mönchengladbach. Toen behaalden zij samen de vierde plaats.

Met de 2-jarige merrie "Shez A Hot Vision" was Natascha succesvol in de klasse mares 2 year old. Samen wonnen zij tweemaal de 4e plaats.