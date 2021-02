Streep door competities A-categorie

SNEEK- Hoewel de KNVB de moed er tot het laatst inhield, worden de competities voor het tweede jaar op rij niet afgemaakt. Dat werd gisteravond duidelijk, toen het kabinet bekend maakt dat vanaf 3 maart alleen spelers en speelsters tot en met 26 jaar in team- c.q. groepsverband mogen trainen. Daarmee ging een streep door de voorbereiding op een eventuele herstart van de competities in de A-categorie (de competities in de B-categorie werden eerder al stopgezet).

Vorig jaar werd de competitie vanwege corona ook al niet uitgespeeld en dit seizoen was de competitie een paar weken onderweg, toen de stekker eruit werd getrokken. Sindsdien mochten senioren alleen nog in groepen van eerst vier en later twee personen en met inachtname van 1,5 meter afstand trainen.

De voetbalbond had lange tijd - en naar ons oordeel tegen beter weten in - nog de hoop dat die beperking begin maart zou worden opgeheven en dat A-selecties vanaf dat tijdstip weer in teamverband zouden mogen trainen. In dat geval zou men de competities in de A-categorie in het weekeinde van 10 en 11 april weer kunnen hervatten. Door het besluit om de oude maatregelen voor spelers/speelsters van 27 jaar en ouder te handhaven, is een goede voorbereiding op een herstart niet langer realistisch en is geen andere conclusie mogelijk dan dat de competities voor de tweede keer op rij vroegtijdig beëindigd worden.



Het amateurvoetbal rest nu niet anders dan een plek in de wachtkamer en moet hopen dat de maatregelen in de loop van de lente verder worden versoepeld. Alsdan is er wellicht nog tijd en ruimte om de door de KNVB geïnitieerde Regio Cup af te werken, al hebben veel clubs in de voorbije periode al kenbaar gemaakt dat zij in dat geval onafhankelijk van de bond een eigen competitie c.q. een eigen minitoernooi zullen organiseren.

Bron: https://pengel.weebly.com/