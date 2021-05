SNEEK- Er worden dit seizoen definitief geen wedstrijden meer in het amateurvoetbal voor senioren georganiseerd. Dat de reguliere competities niet door zouden gaan, dat was al bekend, maar voetbalbond KNVB wilde als alternatief vriendschappelijke toernooien organiseren onder de noemer Regiocup. Dat is nu ook van de baan.

Het besluit komt niet helemaal onverwacht, zegt Jan Vlap, trainer van het eerste elftal van ONS Sneek. Hij had nog wel gehoopt dat er iets door kon gaan, "maar dat was eigenlijk tegen beter weten in." Tegen zijn spelers vertelde Vlap de afgelopen maanden wel dat er mogelijk nog iets zou worden georganiseerd: "Dan geef je de jongens toch een stip op de horizon. Maar in het achterhoofd weet je dat het een moeilijk verhaal ging worden."

De spelers hadden dus nog het gevoel dat ze mogelijk ergens voor trainden, maar dat verandert nu. "We hebben en aantal maanden niet mogen trainen, dus de jongens zijn al lang blij dat ze in elk geval weer op het veld kunnen staan. Maar je wilt ook ergens voor trainen", zegt Vlap. "Dat zie je ook aan de motivatie. Normaal gesproken heb je iedere zaterdag een wedstrijd. Dat verandert de beleving en doelstelling wel."

Seizoen snel afsluiten

Nu er dit seizoen definitief geen wedstrijden meer komen, sluit Vlap het seizoen snel af met z'n ploeg. Hij snapt dat de KNVB de Regiocup niet haalbaar acht. "Er komen vakanties aan, de oudere spelers hebben verplichtingen met hun werk. Het kan gewoon niet meer. Het is te kort dag. Daarom richten we nu alle pijlen op volgend jaar."

De KNVB kwam maanden geleden al met de plannen voor de Regiocup, maar uiteindelijk gaat er dus niets door. Vlap verwijt de bond niets. "Als ze niets hadden georganiseerd, had ook iedereen er iets van gezegd. Ze hebben in elk geval een initiatief geopperd."

'KNVB moet spelers en club compenseren'

De oefenmeester hoopt wel dat de KNVB meedenkt over een levensvatbare toekomst voor het amateurvoetbal. "Ik denk wel dat de bond goed moet kijken wat ze kunnen doen voor de leden en de clubs. Ik voetbal zelf nog bij de 45-plussers van Waterpoort Boys. Daar betaal ik gewoon contributie voor, maar we hebben dit seizoen maar één keer kunnen voetballen. Dat geldt voor alle voetballers. Dus de bond moet kijken hoe ze de spelers en clubs kunnen compenseren."