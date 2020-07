Stimuleringsregeling extra sportactiviteiten open

Gedeputeerde De Rouwe: “In deze gekke tijd ligt alles stil: er is geen competitie en sportevenementen zijn afgelast. Terwijl het Friese bloed van jongs af aan kolkt van de zin om te sporten. We nodigen sportverenigingen uit om activiteiten voor alle kinderen te organiseren: laat ze fierljeppen, kaatsen, noem maar op. Zo komen we de zomer sportief en met ‘nocht en wille’ door!”

Aanvragen kunnen vanaf vandaag, 6 juli, 12.00 uur tot 2 augustus 2020 17.00 uur worden ingediend via www.sportfryslan.nl/aanvragen. Meer informatie over de subsidieregeling: www.fryslan.frl/sportvoucher.

Lok op 1, no en moarn: 11 extra coronamaatregelen

De sport-stimuleringsregeling is één van de extra coronamaatregelen van de provincie Fryslân in het Lok op 1, no en moarn pakket. Provinciale Staten maakte hier op 24 juni 5 miljoen euro voor vrij. Deze regeling voor sportverenigingen is onderdeel van de leefberens regeling van

450.000 euro. De brede regeling voor dorpshuizen, maatschappelijke verenigingen en sportverenigingen wordt deze zomer uitgewerkt en gaat 1 september 2020 open.